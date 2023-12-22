В Ростовской области два человека пострадали при ДТП с автобусом

Специалисты доставали людей, заблокированных в легковушке.

Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в городе Азове Ростовской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального экстренного управления. Известно, что ДТП зафиксировано по Московской улице. Травмы получили водитель и пассажир перового транспортного средства. На месте инцидента представители ГУ МЧС помогли деблокировать людей и передать пациентов медикам. На месте аварии было задействовано восемь человек личного состава ведомства и две единицы техники.

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Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России