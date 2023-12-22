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В Стрельне утром пожар уничтожил крышу ангара
Сегодня, 8:12
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В Стрельне утром пожар уничтожил крышу ангара

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Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:27.

Сегодня утром, 16 января, в Петродворцовом районе произошел пожар. В Стрельне на Нижней дороге, 15, загорелся ангар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:27. В здании происходило горение кровли по всей площади.

На место пожара прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они боролись с огнем 20 минут. В 05:47 пламя потушили. 

По предварительной информации, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: более 10 млрд рублей может составить ущерб от пожара на складе Wildberries.

Фото: Piter.tv

Теги: горел ангар, нижняя дорога, пожар уничтожил крышу, стрельна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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