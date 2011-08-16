Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Бойцы подразделений "Южной" группировки российских войск на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции отразили пять атак Вооруженных сил Украины в районах Курдюмовки и Клещеевки. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 ноября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Офицер заметил, что боевые задачи реализованы при помощи артиллерии и авиации. Противник лишился ранеными и убитыми противник до 250 человек личного состава, три боевые бронированные машины, три пикапа.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм самоходная артиллерийская установка польского производства "Краб", 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие американского производства М119. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Дополнительно военнослужащие совершили огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, размещенной в районе населенного пункта Новомихайловка.

Минобороны: российские войска поразили около 140 целей ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России