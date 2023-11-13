Минобороны: российские войска поразили около 140 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

В число пораженных целей противника вошли 14 опорных пунктов.

Вооруженные силы России поразили около 140 целей украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

В число пораженных целей противника вошли 14 опорных пунктов, восемь районов скопления живой силы и около 30 артиллерийских позиций. Общие потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в районе Серебрянского лесничества российские войска нанесли огневое поражение по штурмовым и разведывательным группам механизированной бригады и полка национальной гвардии Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили четыре минометных расчета ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России