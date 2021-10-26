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Минобороны: российские войска уничтожили четыре минометных расчета ВСУ на Купянском направлении

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Кроме того, российские войска отразили контратаки штурмовых групп двух механизированных бригад противника.

Вооруженные силы России уничтожили четыре минометных расчета украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Вместе с минометными расчетами были уничтожены САУ "Краб", САУ 2С1 "Гвоздика" и гаубица Д-30 в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Кисловки. Кроме того, российские войска отразили контратаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, купянское направление, минобороны россии, минометы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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