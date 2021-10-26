Минобороны: российские войска уничтожили четыре минометных расчета ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы России уничтожили четыре минометных расчета украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
Вместе с минометными расчетами были уничтожены САУ "Краб", САУ 2С1 "Гвоздика" и гаубица Д-30 в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Кисловки. Кроме того, российские войска отразили контратаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ.
Видео: Минобороны России
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