Минобороны: российские войска уничтожили четыре минометных расчета ВСУ на Купянском направлении

Кроме того, российские войска отразили контратаки штурмовых групп двух механизированных бригад противника.

Вооруженные силы России уничтожили четыре минометных расчета украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Вместе с минометными расчетами были уничтожены САУ "Краб", САУ 2С1 "Гвоздика" и гаубица Д-30 в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Кисловки. Кроме того, российские войска отразили контратаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ.

Видео: Минобороны России