Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения "Южной" группировки войск на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи. Военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22, 92 механизированных бригад Вооруженных сил Украины, находившихся в районах Клещеевки и Андреевки. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 февраля сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Офицер заметил, что противник лишился 310 человек ранеными и убитыми. При помощи барражирующих боеприпасов ликвидированы танк и четыре единицы автомобильной техники. Таких итогов удалось достичь при помощи артиллерии и работы тяжелых огнеметных систем.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Краб", 152-мм гаубица Д-20, 122-мм орудие Д-30 и 100-мм противотанковая пушка МТ-12. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили 36 украинских БПЛА, размещавшихся в районах населенных пунктов Новомихайловка и Николаевка на территории Донецкой Народной Республики.

Минобороны: российские войска отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России