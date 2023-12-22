Минобороны: российские войска отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Общие потери противника составили до 275 военнослужащих, два САУ "Гвоздика" и гаубица Д-30.

Вооруженные силы России отразили четыре контратаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.

Контратаки штурмовых групп трех бригад противника отразили во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией в районах железнодорожной станции Синьковка и населенного пункта Терны. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили 155-мм гаубицу М777 в районе урочища Волчий. Общие потери ВСУ составили до 275 военнослужащих, два САУ "Гвоздика" и гаубица Д-30.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета ЗРК "Тор-МУ".

Видео: Минобороны России