"Яндекс" отразил крупнейшую DDoS-атаку

Ботнет осуществлял более чем 20 млн запросов в минуту.

Российская интернет-компания "Яндекс" отразила крупнейшую DDoS-атаку на свои серверы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным "Яндекса", киберудар был направлен также в адрес некоторых зарубежных компаний. Атаки производились с помощью ботнета Mēris (чума – лат.), который осуществлял более чем 20 млн запросов в минуту. Отмечается, что это самая крупная атака из известных за всю историю всемирной сети.

Атаки продолжаются уже несколько недель, их масштабы беспрецедентны, а их источник - новый ботнет, о котором пока мало что известно. из сообщения "Яндекса"

Напомним, в минувшие газета "Ведомости" сообщила, что в минувшие выходные интернет-компания "Яндекс" подверглась кибератаке. Собеседник СМИ назвал этот инцидент крупнейшей атакой в истории отечественного интернета. Отразить нападение удалось с помощью сетевой инфраструктуры и систем фильтрации нежелательных запросов. Отмечается, что инцидент не повлиял на функционирование серверов и целостность данных пользователей.

Ранее участница шоу "Холостяк" подала в суд на YouTube, Google и Яндекс.

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