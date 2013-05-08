  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Участница шоу "Холостяк" подала в суд на YouTube, Google и Яндекс
Сегодня, 21:57
89
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Участница шоу "Холостяк" подала в суд на YouTube, Google и Яндекс

0 0

Кристина Романова требует удалить с 14 ресурсов недостоверные сведения о ней.

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал иск модели, участницы шоу "Холостяк" Кристины Романовой к Google, YouTube, Яндекс и РЭНБИ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

Согласно иску, девушка работала моделью. Позже Романова познакомилась с психологически неустойчивым мужчиной из Турции. Вскоре он стал распространять о девушке сплетни в интернете. Такую же историю Романова рассказывала холостяку 8-го сезона Тимати, когда те были на свидании.

В 2019 году суд подтвердил, что распространяемые мужчиной сведения, порочащие честь и достоинство Романовой, недостоверны. Однако контент продолжает гулять на просторах интернета. Романова требует удалить с 14 ресурсов недостоверные сведения. Моральный вред девушка оценила в 5 млн рублей. 

Ранее участницы шоу "Холостяк" снялись в клипе Тимати.

Фото: Instagram / kristina.romnva

Теги: кристина романова, суд, фотографии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии