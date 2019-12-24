Компания запускает проект по оценке клиентов.

"Яндекс" начал оценивать для банков платежеспособность россиян. Вместе с двумя бюро кредитных историй компания запустила новый проект по оценке заемщиков. Ими значатся Объединенное кредитное бюро и "Эквифакс". Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Скоринговый балл может оцениваться, в том числе, с помощью данных, которые собирает "Яндекс". Однако в компании не раскрываются механизмы, которые используются для подсчета данных. СМИ узнали, что бюро передают в зашифрованном виде два идентификатора клиента. Они содержат сведения об электронной почте и номере мобильного устройства. На их основе создается определенный процент. При этом "Яндекс" не будет знать, какому человеку именно он передал запрос.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Яндекс.Видео" и YouTube могут заблокировать в России.