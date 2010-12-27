Это произойдет, если платформы не избавятся от нелегального книжного контента.

"Яндекс.Видео" и YouTube могут заблокировать в России. Книжные издатели готовятся к вечной блокировке данных сервисов. Для этого достаточно двух судебных решений. На данный момент апелляционная инстанция Мосгорсуда приняла одно из них. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на юристов.

Истцами выступают представители "Эксмо" по делу о произведению "Задача трех тел" Лю Цысиня. Они заявили о принятии обеспечительных мер безопасности. Нелегальные версии документа в формате аудиокниг оказались размещены на платформах. Суд первой инстанции отклонил жалобу "Эксмо" за недостаточностью доказательной базы. Однако сейчас YouTube и "Яндекс" обязаны удалить копии книги со своих ресурсов. Если этого не произойдет, то платформы подвергнутся блокировке.

Ранее Piter.tv писал о том, что суд разрешил "Яндексу" не убирать пиратские сайты из результатов поиска.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

