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Фракция "Яблоко" выдвинет на пост спикера ЗакСа Александра Шишлова
Сегодня, 15:48
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Фракция "Яблоко" выдвинет на пост спикера ЗакСа Александра Шишлова

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Первое заседание городского парламента в новом составе пройдет 29 сентября. 

Фракция "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга седьмого созыва намерена выдвинуть на пост председателя Александра Шишлова. Об этом 28 сентября в своем Telegram-канале рассказал депутат Борис Вишневский. 

По его мнению, Шишлов является "одним из самых опытных политиков в городе и стране". Уполномоченный по правам человека в Петербурге, заявил Вишневский, обладает "безукоризненной репутацией и высоким профессионализмом".

Также стало известно, что на пост спикера петербургского ЗакСа претендует бывший вице-губернатор города Александр Бельский. Первое заседание городского парламента в новом составе пройдет 29 сентября. 

Фото: ombudsmanspb.ru

Теги: александр шишлов, законодательное собрание, спикер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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