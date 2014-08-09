Фракция "Яблоко" выдвинет на пост спикера ЗакСа Александра Шишлова

Первое заседание городского парламента в новом составе пройдет 29 сентября.

Фракция "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга седьмого созыва намерена выдвинуть на пост председателя Александра Шишлова. Об этом 28 сентября в своем Telegram-канале рассказал депутат Борис Вишневский.

По его мнению, Шишлов является "одним из самых опытных политиков в городе и стране". Уполномоченный по правам человека в Петербурге, заявил Вишневский, обладает "безукоризненной репутацией и высоким профессионализмом".

Также стало известно, что на пост спикера петербургского ЗакСа претендует бывший вице-губернатор города Александр Бельский. Первое заседание городского парламента в новом составе пройдет 29 сентября.

Фото: ombudsmanspb.ru