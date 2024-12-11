В Финляндии избрали спикера парламента, призывавшего убивать российских солдат

Отмечается, что такие слова депутат озвучил в 2023 году.

В Финляндии спикером парламента стал депутат от правой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на результаты голосования в финском законодательном органе.

Отмечается, что депутат набрал более половины голосов в свою поддержку. Всего он набрал 105 голосов и был избран спикером в третий раз. Отмечается, что в 2023 году Халла-ахо за пожертвование заказал на украинском снаряде надпись "За свободу Финляндии". Он объяснил свой поступок необходимостью "способствовать убийству российских солдат".

Ранее мы сообщали, что власти Финляндии наложили арест на 30 российских объектов недвижимости.

Фото: Pixabay.com