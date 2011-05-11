Власти Финляндии наложили арест на 30 российских объектов недвижимости

Решения об изъятии собственности РФ производились по искам украинских компаний.

По иску промышленных компаний Украины в Финляндии был наложен арест на более чем 30 объектов российской собственности. По данным ТАСС, сумма конфискованного в пользу украинских фирм имущества РФ составляет более 10 млн евро.

Ранее об изъятиях российской недвижимости в Финляндии сообщалось в конце октября. Тогда, удовлетворяя иск шести украинских энергокомпаний, арест наложили на 10 квартир, "принадлежащих российскому государству".

Дипмиссия РФ направляла в финский МИД ноту протеста против действий власти республики. В Кремле заявили, что оспаривать конфискацию намерены в судебном порядке.

Помимо прочего недавно мы приводили слова Президента Финляндии, который заявил, что Трамп серьезно настроен на мир на Украине.

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