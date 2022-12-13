"Всех это уже достало". Генерал ВСУ заговорил о протестах против Зеленского

Сергей Кривонос рассказал о росте недовольства президентом Владимиром Зеленским среди солдат.

Неуважение к Вооруженным силам Украины со стороны главы государства Владимира Зеленского и его офиса президента может спровоцировать антиправительственные протесты в Киеве и по стране. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Прямой" сделал генерал-майор Сергей Кривонос. Эксперт полагает, что солдаты уже устали от боевых действий, так как вместо поддержки и мотивации бойцы видят только ежедневные видеообращения Владимира Зеленского к народу с общими фразами. По словам военнослужащего, на текущий момент страна не способна обеспечить все потребности существующего фронта в полном объеме.

Власть подогнала правила игры под себя. <…> Всех уже достало это неуважение к ВСУ со стороны политиков. Они молчат, но все же терпение заканчивается... Сергей Кривонос, генерал-майор ВСУ

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий