Минобороны: бойцы "Вагнера" и ВДВ начали штурм Артемовска

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО по Донецкому направлению.

Штурмовые отряды российской частной военной компании "Вагнер" при поддержке частей Воздушно-десантных войск России продолжают наступательные действия в западной части города Артемовска (украинское название - Бахмут). Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант рассказал о подробностях проведения специальной военной операции на донецком направлении за последние сутки.

МО РФ заявило об уничтожении моста, сорвав планы ВСУ по подвозу боеприпасов в Артемовск.

Фото и видео: Минобороны России