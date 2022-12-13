  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:09
4658
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: бойцы "Вагнера" и ВДВ начали штурм Артемовска

0 0

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО по Донецкому направлению.

Штурмовые отряды российской частной военной компании "Вагнер" при поддержке частей Воздушно-десантных войск России продолжают наступательные действия в западной части города Артемовска (украинское название - Бахмут). Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант рассказал о подробностях проведения специальной военной операции на донецком направлении за последние сутки.

МО РФ заявило об уничтожении моста, сорвав планы ВСУ по подвозу боеприпасов в Артемовск.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артемовск, вдв, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны, чвк вагнер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии