Российские Вооруженные силы Украины уничтожили мост, находящийся в районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что по указанной переправе Вооруженные силы Украины пытались провезти боеприпасы и перебросить личный состав армии к городу Артемовску (украинское название - Бахмут).
В районе населенного пункта Часов Яр ДНР уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Средства ПВО уничтожили два украинских Су-25 в Херсонской области.
Фото и видео: Минобороны России
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