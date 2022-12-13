Игорь Конашенков рассказал о работе по донецкому направлению.

Российские Вооруженные силы Украины уничтожили мост, находящийся в районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что по указанной переправе Вооруженные силы Украины пытались провезти боеприпасы и перебросить личный состав армии к городу Артемовску (украинское название - Бахмут).

В районе населенного пункта Часов Яр ДНР уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Средства ПВО уничтожили два украинских Су-25 в Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России