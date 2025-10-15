"Все решили выйти": Трамп набросился на БРИКС

Глава США уверен, что страны-члены покинут экономическое объединение, а новые участники не будут туда вступать из-за пошлин.

Страны-участницы БРИКС якобы активно покидают это экономическое объединение, опасаясь введения против них американских пошлин. Соответствующее заявление сделал президент-республиканец Дональд Трамп. Лидер Белого дома выступил с утверждением во время рабочей встречи в Вашингтоне с аргентинским коллегой Хавьером Милеем. Какие конкретно страны якобы решили выйти из БРИКС, иностранный политик не стал публично уточнить. На данный момент известно, что ни одна из стран из объединения с момента создания БРИКС оттуда не выходила. Однако Дональд Трамп назвал формирование БРИКС атакой на американский доллар и пригрозил странам-членам блока и тем, кто только задумывается о присоединении к организации, введением пошлин.

И я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что в сентябре текущего года политические лидеры БРИКС в ходе онлайн-саммита объявили мировой общественности, что торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран. Главы государства уверены, что такая ситуация подрывает общемировое развитие. Они добавили, что односторонние действия и запугивание оказывают отрицательное влияние на установленный порядок и нормы, угрожают международному праву.

Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным.

Фото и видео: Белый дом