Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с президентом РФ Путиным. Об этом он заявил на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил, что его отношения с российским лидером остаются на прежнем уровне. При этом глава Белого дома утверждает, что украинский кризис продолжается из-за действий Москвы. Он подчеркнул, что это может грозить обвалом российской экономики.
Ранее Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа закончился.
Фото: YouTube / The White House
