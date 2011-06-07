Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным

Глава Белого дома утверждает, что украинский кризис продолжается из-за действий Москвы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с президентом РФ Путиным. Об этом он заявил на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил, что его отношения с российским лидером остаются на прежнем уровне. При этом глава Белого дома утверждает, что украинский кризис продолжается из-за действий Москвы. Он подчеркнул, что это может грозить обвалом российской экономики.

Ранее Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа закончился.

Фото: YouTube / The White House