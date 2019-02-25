Трамп: конфликт в секторе Газа закончился

Президент США подчеркнул, что для него "великая честь" завершить конфликт на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа закончился. Об этом он рассказал журналистам после прибытия в здание парламента Израиля.

Американский лидер отметил, что радикальное палестинское движение ХАМАС согласится на свое разоружение в рамках мирного плана урегулирования конфликта. Он также выразил мнение, что военные действия в анклаве можно считать завершенными. Трамп оставил запись в книге почетных посетителей парламента. Президент США подчеркнул, что для него "великая честь" завершить конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной.

Фото: YouTube / The White House