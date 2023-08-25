Дуглас Макгрегор сравнил позицию Киева с немецкой во времена Второй мировой войны.

Текущее положение Вооруженных сил Украины можно сравнить с ситуацией, в которой оказался немецкий вермахт в 1944 году. Соответствующую позицию в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист напомнил о том, что даже в критический момент Берлин не пошел на перемирие с противником, за что позже жестоко поплатился. Сейчас аналогичный сценарий может произойти в текущем региональном кризисе.

Немецкая армия лишилась воздушного прикрытия. Несмотря на то, что у них было хорошее вооружение, новейшее оборудование, танки, только что сошедшие с конвейера, они не могли эффективно сражаться. Каждый раз, когда они выходили из укрытия, их тут же атаковали и уничтожали. То же самое сейчас происходит на Украине. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

В США указали на недостаточное для Вашингтона количество смертей украинцев.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom