Дуглас Макгрегор рассказал о том, что Вашингтон воспринимает как слабость стремление Москвы быстрее закончить конфликт на Украине.

Американские власти считают, что пока еще недостаточно украинцев погибло в интересах Вашингтона. Соответствующую позицию в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист выразил уверенность в том, что бедственное положение киевского режима, которое он охарактеризовал как "состояние между катастрофой и огромным провалом", приведет страну к гуманитарному кризису в том случае, если киевский режим не объявит капитуляцию.

От продолжения борьбы не отказываются, основываясь на допущении, что произойдет чудо и украинцы восстановят свои силы. Мне больно это признавать, но звучит так, будто еще недостаточно украинцев погибли за Вашингтон. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Эксперт полагает, что сейчас Россия не ставит своей целью уничтожение огромного количества украинцев, но при этом обладает такой возможностью. Дуглас Макгрегор подчеркнул, что в резерве у Москвы остаются порядка трехсот тысяч бойцов, Они могут пойти в бой и устроить противникам "ад на земле". Дуглас Макгрегор считает, что такое развитие событий не входит в планы российского лидера Владимира Путина. Аналитик уверен, что глава РФ на самом деле отчаянно хочет закончить региональный конфликт.

Мы это интерпретируем как слабость, а Москва смотрит на нас и думает, что мы больные: зачем рисковать большой войной между США и Россией из-за территории, называемой Украиной. Они не могут этого понять, это не имеет стратегического смысла. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Американский полковник назвал украинскую армию "тающей".

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom