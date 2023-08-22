Дуглас Макгрегор считает, что НАТО не следует вмешиваться в конфликт на Украине.

Вооруженные силы Украины тают в результате своего "контрнаступления", и НАТО не сможет соперничать с Россией в том случае, если вмешается в региональный конфликт. Соответствующее мнение в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сделал бывший полковник США в отставке, экс-советние шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что бойцы киевского режима предпочитают сдаться в плен из-за большого количества раненых людей. Командиры желают сохранить им жизни и складывают оружие, зная, что могут рассчитывать на достойное отношение со стороны российских представителей. Эксперт пояснил, что о таком западные СМИ предпочитают не говорить.

Думаю, мы увидим, как эта армия, на которую мы потратили столько денег, со временем растает. Они знают, что с ними не будут обращаться плохо, что в будущем их могут обменять на российских пленных. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Дуглас Макгрегор подчеркнул, что власти США продолжают свою линию, что заставляет Москву постепенно продвигаться дальше на запад. Однако Россия не хочет конфликта с Североатлантическим альянсом, поэтому все еще не выводит собственные боевые силы из резерва. НО если Вашингтон позволит себе вмешаться в ситуацию на территории Западной Украины, то РФ подготовилась к такому развитию событий. Экс-полковник США пояснил, что последствия такого кризиса будут разрушительными для НАТО, так как союзники не готовы сражаться.

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Фото и видео: YouTube / Время перемен