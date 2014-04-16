Дуглас Макгрегор оценил причины, по которым Москве приходится наступать в зоне СВО.

Украинские Вооруженные силы начали отступать на Харьковском направлении из-за успехов российских войск. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал бывший американский советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что нежелание властей в Вашингтоне идти на мирное урегулирование регионального конфликта и переговоры вынуждает Москву заниматься наступлением. По мнению аналитика, это приводит киевский режим к грани катастрофы, так как их армия не способна противостоять российским силам.

Россия начала наступление в направлении Харькова. <…> Причем они не встречают сильного сопротивления. Многие солдаты убегают. Украинцы начали сдаваться целыми подразделениями по сто, двести человек. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

По словам полковника, нежелание Вашингтона пойти на мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса вынудило Москву перейти в наступление. В результате киевский режим оказался на грани катастрофы, так как ВСУ оказались не способны противостоять российским войскам на передовой.

Полковник Макгрегор заявил о подготовке наступления ВС РФ в Харьковской области.

Фото и видео: YouTube / Col. Douglas Macgregor