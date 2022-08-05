"Критический момент". В США заявили о подготовке России к важнейшему шагу

Дуглас Макгрегор оценил стремление украинских военных оказаться в плену у России.

Региональный конфликт между Москвой и Киевом приближается к критической точке, а Вооруженным силам Украины грозит крах из-за продвижения России и нежелания украинских солдат воевать. Соответствующе заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что солдаты киевского режима уже сыты по горло тем, что с ними плохо обращаются, а также общей политикой со стороны руководства. Эксперт добавил, что во многих случаях командиры уже связывались с российскими представителями и уведомляли их, что планируют сдаться в плен.

Украина находится на грани краха. Русские еще не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области и они успешно продвигаются. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

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Фото и видео: YouTube / Col. Douglas Macgregor