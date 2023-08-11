"Тысячи ракет". Зеленскому сообщили пугающие новости об ударе по Киеву

Дуглас Макгрегор оценил шансы на то, что Киев окажется под ударом ракет.

Украинский президент Владимир Зеленский не способен обеспечить защиту киевского режима и украинской столицы. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советние шефа Пентагона Дуглас Макгрегор.

Зеленский прав, у него большие проблемы. <…> Киев может быть близок к эвакуации, они не могут противостоять ракетам и дронам. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Иностранный специалист пояснил, что киевский режим получил огромное количество ракет и систем противовоздушной обороны западного производства в рамках военной помощи от международных союзников. Однако на текущий момент Вооруженные силы Украины уже израсходовали запасы, а страны НАТО не способны восполнить эти снаряды с такой большой скоростью. По мнению Дугласа Макгрегора, украинская столица может оказаться под ударом из-за неспособности главы государства противостоять атакам российских войск по объектам военной инфраструктуры. Он добавил, что Владимиру Зеленскому не следует рассчитывать на помощь стран НАТО в этом вопросе, так как такой защиты от тысяч ракет нет даже у европейских партнеров.

Американцев бросило в дрожь от маневра Путина, заявили в США.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom