Дуглас Макгрегор прокомментировал военно-морские учения России и Китая.

Группа российских и китайских кораблей, расположенных у берегов Аляски всполошили американских граждан и власти США. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что в настоящее время представители Вашингтона напоминают хулигана на школьном дворе, которые раньше всех держал в страхе, но сейчас наконец-то получает сдачи. При этом он не понимает, как кому-то удалось это организовать.

Я думаю, что это был сигнал для нас. Что они тоже могут сделать то, что мы делали годами. Мы заплываем в чужие территориальные воды или двигаемся вдоль их границ. Мы периодически проходим Тайваньский пролив на наших собственных военных кораблях. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Напомним, что местный телеканал FoxNews сообщал зрителям о том, что Россия и Китай провели совместные военно-морские учения вблизи Аляски, чем вызвали беспокойство американцев.

"Уже прошли подготовку". В США в шоке от неожиданного приказа для ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom