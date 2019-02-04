"Уже прошли подготовку". В США в шоке от неожиданного приказа для ВСУ

Дуглас Макгрегор рассказал о том, почему командиры ВСУ предпочитают сдаться российским военным.

Командиры Вооруженных сил Украины все чаще приказывают свом солдатам сдаваться в плен российской стороне. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала американского журналиста Сти вена Гарднера сделал бывший полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что руководители армии киевского режима понимают, что обладают по 30, 40, 50 тяжелораненых бойцов, в то время как руководство ВСУ говорит о невозможности их эвакуировать.

Наступает момент, когда командир должен принимать решение. Он может позволить им умереть или сказать себе: у меня в подчинении 150, 200 человек, я должен сдаться, потому что не хочу, чтобы они погибли. Дуглас Макгрегор, экс-плковник США

Эксперт полагает, что подобная тенденция связана с тем, что Москва должным образом обращается с военнопленным, о чем сейчас хорошо известно в рядах ВСУ. Такое положение дел неизбежно приведет к полному краху армии киевского режима. При этом в настоящее время Украина испытывает серьезные проблемы с призывом на военную службу. Мужчин приходится насильно заставлять идти на фронт. А те кадровые военнослужащие, которые прошли должную подготовку, км текущему моменту практически все уже либо мертвы, либо тяжело ранены, резюмировал Макгрегор.

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Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner