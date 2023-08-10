Дуглас Макгрегор рассказал о сдержанности президента России.

Москва обладает необходимыми ресурсами для того, чтобы пойти на Киев в том случае, если потребуется. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке Дуглас Макгрекгор. Иностранный специалист обратил внимание зрителей на то, что российские Вооруженные силы смогут перейти в наступление по всей линии регионального конфликта за счет высокого уровня профессиональной боевой подготовки. Однако президент Путин не стремится к еще больше эскалации, так как по своему характеру является сдержанным человеком. По мнению Макгрегора, политику пришлось отдавать приказ от атаке только там, где это требовалось ради недопущения прямого столкновения с силами НАТО.

Россия обладает резервами, которые позволят ей быстро пересечь Днепр и пойти на Киев, это мое мнение... Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom