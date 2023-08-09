Дуглас Макгрегор оценил шансы Украины на сохранение государственности.

В американской администрации при президенте Джо Байдене в настоящее время царит хаос из-за ситуации на украинском фронте. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала журналиста США Стивена Гарднера сделал бывший полковник страны в отставке Дуглас Макгрегор. По мнению иностранного специалиста, Россия никуда не сможет деться, в то время как Украина как государство может исчезнуть с географических карт. Он призвал Белый дом заявить о своей неправоте ыв оценке шансов для Вооруженных сил Украины и киевского режима в региональном кризисе.

За кулисами в Вашингтоне активно обсуждают выход из украинского конфликта, пока все не стало еще хуже... Для Киева все очень плохо, даже если США пошлют истребители F-16 или танки, это ничего не изменит. Пришло время сказать, что Белый дом был неправ. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Экс-советник главы Пентагона заявил, что США обвинят Украину в поражении и уйдут.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner