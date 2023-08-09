  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:47
473
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Только шок". В США заявили о хаосе в Белом доме из-за новых данных с фронта

0 0

Дуглас Макгрегор оценил шансы Украины на сохранение государственности.

В американской администрации при президенте Джо Байдене в настоящее время царит хаос из-за ситуации на украинском фронте. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала журналиста США Стивена Гарднера сделал бывший полковник страны в отставке Дуглас Макгрегор. По мнению иностранного специалиста, Россия никуда не сможет деться, в то время как Украина как государство может исчезнуть с географических карт. Он призвал Белый дом заявить о своей неправоте ыв оценке шансов для Вооруженных сил Украины и киевского режима в региональном кризисе.

За кулисами в Вашингтоне активно обсуждают выход из украинского конфликта, пока все не стало еще хуже... Для Киева все очень плохо, даже если США пошлют истребители F-16 или танки, это ничего не изменит. Пришло время сказать, что Белый дом был неправ.

Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Экс-советник главы Пентагона заявил, что США обвинят Украину в поражении и уйдут.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner

Теги: белый дом, всу, дуглас макгрегор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии