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Экс-советник главы Пентагона заявил, что США обвинят Украину в поражении и уйдут

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По его словам, Вашингтон хочет "отмежеваться от своего тотального провала на Украине".

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США обвинят Украину в поражении и уйдут. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.

По его словам, Вашингтон хочет "отмежеваться от своего тотального провала на Украине". Он уточнил, что американские власти намерены обвинить Киев в неудаче и заявить, что "теперь это их проблема".

Ранее Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли свыше 300 тысяч солдат с начала спецоперации.

Видео: YouTube / Douglas Macgregor Straight Calls

Теги: дуглас макгрегор, обвинение, пентагон, сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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