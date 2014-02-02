Экс-советник главы Пентагона заявил, что США обвинят Украину в поражении и уйдут

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США обвинят Украину в поражении и уйдут. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.
По его словам, Вашингтон хочет "отмежеваться от своего тотального провала на Украине". Он уточнил, что американские власти намерены обвинить Киев в неудаче и заявить, что "теперь это их проблема".
Ранее Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли свыше 300 тысяч солдат с начала спецоперации.
Видео: YouTube / Douglas Macgregor Straight Calls
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все