  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:48
166
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Ключевой город". Зеленского предупредили о катастрофе на фронте

0 0

Анн Нива оценила проблемы ВСУ из-за потери контроля над новыми территориями.

После падения населенного пункта Часов Яр российская армия сможет обстреливать железнодорожный узел Константиновка и другие позиции Вооруженных сил Украины. Такие сведения в эфире французского телеканала LCI предоставила зрителям местный военный корреспондент Анн Нива. Иностранная журналистка отметила, что сейчас особую опасность для армии киевского режима представляют представляют воздушные удары в районе города, который находится всего в 15 километрах от Часова Яра. Гостья шоу добавила, что железнодорожный узел выступал в качестве одного из ключевых элементов логистики для ВСУ.

Если русским удастся взять под контроль Часов Яр, они смогут перебраться на возвышенность, откуда смогут наносить артиллерийские удары <...>, и это будет катастрофой. Получается, дела у них идут плохо. Такой напрашивается вывод: дела идут плохо.

Анн Нива, военный корреспондент из Франции

"Произойдет неизбежное". Во Франции неожиданно высказались об Украине.

Фото и видео: YouTube / LCI

Теги: lci, анн нива, франция, часов яр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии