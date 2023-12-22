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"Произойдет неизбежное". Во Франции неожиданно высказались об Украине

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Жерар Аро прокомментировал положение ВСУ на фронте.

Вооруженные силы Украины могут потерпеть поражение в региональном конфликте с Россией без оказываемой коллективным Западом поддержки. Соответствующее заявление сделал бывший французский посол в США и экс-постоянный представитель Парижа в ООН Жерар Аро в эфире местного телеканала LCI. Европейский специалист заметил, что международные союзники киевского режима совершают большую ошибку, когда уверяют себя в том, что ВСу смогут каким-то образом переломить ход боевых действий на поле сражений в свою сторону.

Если США перестанут финансировать Киев, а Европа не нарастит военное производство, то Украина может потерпеть поражение.

Жерар Аро, эксперт 

Экс-посол Франции рассказал о неожиданном вопросе американцев об Украине.

Фото и видео: YouTube / LCI

Теги: военная помощь, всу, жерар аро, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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