Жерар Аро прокомментировал положение ВСУ на фронте.

Вооруженные силы Украины могут потерпеть поражение в региональном конфликте с Россией без оказываемой коллективным Западом поддержки. Соответствующее заявление сделал бывший французский посол в США и экс-постоянный представитель Парижа в ООН Жерар Аро в эфире местного телеканала LCI. Европейский специалист заметил, что международные союзники киевского режима совершают большую ошибку, когда уверяют себя в том, что ВСу смогут каким-то образом переломить ход боевых действий на поле сражений в свою сторону.

Если США перестанут финансировать Киев, а Европа не нарастит военное производство, то Украина может потерпеть поражение. Жерар Аро, эксперт

Экс-посол Франции рассказал о неожиданном вопросе американцев об Украине.

Фото и видео: YouTube / LCI