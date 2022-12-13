Экс-посол Франции рассказал о неожиданном вопросе американцев об Украине

Жерар Аро рассказал, что ВСУ не смогут победить ВС РФ.

Бывший французский посол в США и экс-постоянный представитель Парижа в ООН Жерар Аро полагает, что для мирового сообщества не существует реалистичного сценария, по которому украинцы могут закончить региональный конфликт, одержав решительную победу над русскими войсками. Такое заявление дипломат сделал в эфире YouTube-канала UnHerd.

Многие американцы, которых я встречал, говорят мне: "Это европейская война, почему мы тратим так много денег на защиту Европы?". Так что даже если Байден будет переизбран, я не вижу, чтобы Соединенные Штаты выделили еще 50 миллиардов долларов на оборону Украины. Жерар Аро, экс-полос Франции в США

Иностранный дипломат добавил, что европейскому региону будет трудно взять на себя главную роль в поддержке киевского режима так, как сейчас это делает Вашингтон. Жерар Аро пояснил, что военная помощь ВСУ сопровождается политическими опасностями, в том числе и со стороны американцев. Он напомнил о том, что в США есть кандидат в президенты Дональд Трамп, который может снова встать во главе Белого дома в 2024 году. Также эксперт видит усталость от украинского кризиса в американском обществе.

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Фото и видео: YouTube / UnHerd