Макрон заявил о готовности начать обучение украинских летчиков-истребителей: мнение экспертов

При этом президент подчеркнул, что Париж не планирует отправлять в Киев боевые самолёты.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности начать обучение украинских летчиков-истребителей. При этом европейский лидер подчеркнул, что Париж не планирует отправлять в Киев боевые самолёты. Б этом сообщил Telegra-канал "Мейстер".

Эксперты считают, что инициатива влечёт за собой скупки подержанных французских истребителей, например, "Мираж-2000". Также они подчеркнули, что для завоевания господства в воздухе против ВВС РФ потребовались бы ВВС, сравнимые по численности с данным вооружением всего блока НАТО. Однако техника подходит для формирования "авиакрыла", способного периодически выполнять ударные задачи, с использованием переданных НАТО управляемых бомб и ракет.

К этой опасности нужно быть готовым, тем более что запас доступных для передаче Украине самолетов советского производства выбран почти полностью. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали открытие дороги "Решт – Астара" в Иране.

Фото: YouTube / Emmanuel Macron