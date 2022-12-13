Эксперты прокомментировали открытие дороги "Решт – Астара" в Иране

Решение создать железнодорожный путь было принято на совете двух стран в июле 2022 года.

Во вторник, 17 марта, президент РФ Владимир Путин принял участие в старте строительства 162-километровой железной дороги "Решт – Астара" в Иране. Трасса выступает важной частью транспортного коридора "Север-Юг". Новость прокомментировал telegram-канал "Мейстер".

Решение создать железнодорожный путь было принято на совете двух стран в июле 2022 года. Проект позволит соединить российские порты на Балтике с иранскими портами в Персидском заливе. По утверждению телеграмеров, он имеет и краткосрочную, и долгосрочную перспективу, поскольку в будущем позволит наладить торговлю с глобальным Югом, заменив РФ рынки сбыта, ранее предоставляемые Западом. Также эксперты напомнили, что в начале 2000-х планировалось развитие коридора в качестве альтернативы Суэцкому каналу для связи Индии и стран Залива с Европой, однако тогда эту идею воплотить не удалось.

Стоит отметить, что для прикаспийских областей России этот проект также сулит немалые выгоды – если раньше регион, в целом, был в стороне от крупных логистических артерий, то теперь все изменится. Железные дороги региона будут загружены, а порты Астраханской области ждет модернизация и расширение, закончить которые планируют в 2024 году. А это – новые рабочие места и перспективы развития. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Kremlin.ru