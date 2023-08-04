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Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли свыше 300 тысяч солдат с начала спецоперации

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По его словам, украинские войска находятся в ужасающем состоянии.

Вооруженные силы Украины потеряли свыше 300 тысяч солдат с начала спецоперации. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate.

По его словам, украинские войска находятся в ужасающем состоянии. Макгрегор отметил, что показатель потерь может быть больше, чем удалось посчитать. Также полковник заявил, что контрнаступление ВСУ оказалось разгромлено, а в скором времени Украина не сможет продолжать военные действия.

Ранее мы сообщали, что в США раскрыли план операции Польши на Украине.

Видео: YouTube / Jeremy Ryan Slate

Теги: вооруженные силы украины, дуглас макгрегор, пентагон, потери, спецоперация
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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