Дуглас макгрегор рассказал о стремлении Польши "вернуть исторические земли" на Западной Украине.

Самым опасным сценарием развития ситуации будет ввод польских войск на территорию Западной Украины после разгрома Вооруженных сил Украины Россией. Такое мнение в эфире YouTube-канала RonPaulLibertyReport высказал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор.

Мы приближаемся к такому сценарию развития конфликта, который, по моему мнению, самый опасный... Украина достигла такого состояния, когда ее полный крах уже неизбежен. Поэтому я полагаю, что мы подошли к очень страшному моменту: на Западе растут настроения в пользу интервенции в надежде попытаться спасти ситуацию Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Бывший офицер США уточнил, что с самого начала регионального кризиса было очевидно, что киевский режим не способен противостоять российским войскам.В настоящий момент бывшая советская республика оказалась на грани катастрофы, так как страна фактически превратилась в кладбище, а больницы переполнены ранеными и травмированными пациентами. Дуглас Макгрегор пояснил, что польские власти могут воспользоваться ситуацией для того, чтобы направить свою армию на Западную Украину ради захвата территорий. По мнению аналитика, такое решение приведет регион к катастрофическому исходу, так как речь пойдет о прямом противостоянии между НАТО и Москвой.

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Фото и видео: YouTube / RonPaulLibertyReport