Дуглас Макгрегор оценил потери личного состава ВСУ.

Вооруженные силы Украины допустили серьезную ошибку, попытавшись прорвать российскую линию обороны на южном направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что из-за тактической ошибки киевского режима армия понесла ужасные потери. По его данным, только за последний месяц ВСУ лишились порядка 30 тысяч бойцов.

Путин и его генералы не могли даже представить, что украинцы будут так глупы, чтобы начать бесконечные контратаки на их укрепления на юге. <…> Но это произошло. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Напомним, что ВСУ с 4 июня начали свое контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой те подразделения, которые подготавливались странами-учленами НАТО. При этом военнослужащие вооружены западной техникой. Как подчеркнул глава государства Владимир Путин, попытки противника захватить российские территории провалились, они регулярно останавливаются и отбрасываются на исходные позиции.

"Тотальное уничтожение". В США испугались поворотного момента на фронте.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor Straight Calls