Дуглас Макгрегор рассказал о лицемерии Вашингтона по украинскому кризису.

Участие американских солдат в региональном конфликте на Украине приведет к тотальному уничтожению США. Соответствующее мнение в эфире собственного YouTube-канала сделал бывший американский полковник в отставке, экс-воентик шефа Пентагона Дуглас Макгрегор

Американский народ никогда конфронтацию не поддержит, и мы не сможем ее выдержать. Просто каждый раз, когда мы занимали позицию, которую мы считали морально правильной, мы отказывались от нее. Мы провели несколько красных линий, при пересечении которых мы отходим и проводим еще одну... Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Иностранный специалист заметил, что у властей США закончились боеприпасы, потому что все представители Пентагона отправили киевскому режиму. В связи с этой ситуацией решение Вашингтона передать Вооруженным силам Украины кассетные бомбы стало проявлением лицемерия. Дуглас Макгрегор пришел к выводу о том, что подобный подход со стороны Белого дома и Минобороны США будет разоблачен мировым сообществом в ближайшие месяцы, потому что "русские не играют в эти игры". Бывший полковник уверен в том, что Москва участвует в региональном конфликте ради своей победы, так как для России речь идет о жизни и смерти. В это же время США относятся к инциденту практически как к хобби.

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о развале ВС Украины.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor Straight Calls