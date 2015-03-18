Дуглас Макгрегор оценил проблемы ВСУ.

Украинский президент Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за перехвата и уничтожения ракет реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства российскими средствами противовоздушной обороны.Такое мнение в эфире YouTube-канала London Real высказал бывший американский советник главы Пентагона, экс-полковник США в отставке Дуглас Макгрегор.

Российская система ПВО великолепна, лучшего варианта описания я не могу придумать. <...> Ей удается сбивать снаряды HIMARS и всевозможные ракеты. Я думаю, что именно это ощущение безвыходного положения мы и наблюдаем у Зеленского. Он в ярости, в гневе и смятении. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Иностранный специалист добавил, что российская армия сделала "непригодной" главную ракету киевского режима с помощью своих систем ПВО. Теперь ситуация для ВСУ ухудшается из-за отсутствия защиты со стороны стран Североатлантического военного альянса, а также чудовищных потерь в личном составе. По словам Дугласа Макгрегора, сейчас руководство Украины просто разгневано и находится в ярости. Он добавил, что только американские денежные средства, выделяемые в качестве поддержки, реально поддерживают местное правительство.

Оно дышит на ладан. Гуманнее было бы положить этому конец. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Американские наблюдатели запустили обратный отсчёт до развала ВСУ.

Фото и видео: YouTube / London Real