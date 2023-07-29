Дуглас Макгрегор рассказал о больших потерях в ВСУ.

Вооруженные силы Украины разваливаются под натиском российских сил. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Redacted сделал бывший американский советник шефа Пентагона, экс-полковник США в отставке Дуглас Макгрегор.

ВСУ начинают таять. Люди должны понимать, что в какой-то момент каждая армия, которая идет на войну, достигает критической отметки своих возможностей и рушится под давлением. <…> Украина уже проиграла, ее вооруженные силы разваливаются на части. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Ранее иностранный специалист говорил о том, что если армия киевского режима попытается пойти в новое наступление в регионе конфликта, то украинские военнослужащие могут потерять все оставшиеся бригады. Дуглас Макгрегор полагает, что даже сами бойцы ВСУ признают тот факт, что больше не могут продолжать сражаться из-за того, что личный состав понес тяжелейшие потери. В настоящее время их численность остается слишком малой для дальнейших столкновений. При этом аналитик считает украинцев неплохими людьми и солдатами, но при этом они уже сделали все от себя зависящее.

Экс-советник Макгрегор: США ошиблись в оценке России перед конфликтом на Украине.

Фото и видео: YouTube / Redacted