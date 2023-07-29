Экс-советник Макгрегор: США ошиблись в оценке России перед конфликтом на Украине

Эксперт рассказал, что власти США не хотят признавать свои промахи.

Американские власти допустили ошибки в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в украинский конфликт. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал бывший советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls. Иностранный специалист заметил, что Москве удалось сохранить крупную научно-техническую базу для производства военной техники, а население страны поддерживает свое руководство.

США были неправы в отношении России, они не понимали, с чем имеют дело, думали, что Россия все еще отсталое хаотичное государство, каким оно было в 1990-х годах. США полностью пропустили все то, что было сделано Владимиром Путиным за последние 20 лет. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

По мнению аналитика, все ошибки Белого дома и Пентагона привели мир к еще одному "крестовому похожу США" против якобы "очередной отсталой страны". По словам Дугласа Макгрегора, такими государствами американцы считали Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию. Он пояснил, что сейчас власти США выяснили, то были неправы в отношении России. Однако никто из чиновников не хочет выйти в перед для того, чтобы публично сказать о своих ошибках и призвать двигаться дальше.

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Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor Straight Calls