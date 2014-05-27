Дуглас Макгрегор призвал Джо Байдена задуматься о мирных переговорах с Россией.

Многие страны Евросоюза выступают за завершение регионального конфликта между Киевом и Москвой из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона. Иностранный специалист уверен в том, что в национальных интересах Вашингтона будет учитывать позицию России. Он призвал власти СШа примириться с русским руководством и принят тот факт, что у Москвы есть законные интересы на территории соседнего государства. Однако этого администрация при президенте Джо Байдене сейчас делать не хочет.

Сейчас европейцы (как мне говорят в кулуарах), за исключением британцев, занимают позицию "ну мы не против, давайте просто покончим с этим". Но остальные — в Лондоне, Вашингтоне <…> — не хотят этого признавать. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

По мнению Дугласа Макгрегора, Белого дома должен признать нейтральный статус бывшей советской республики при любом исходе мирных переговоров.

Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский разъярен из-за чудовищных потерь ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judging Freedom