Экс-полковник США рассказал о том, что ВСУ несут "чудовищные" потери.

Украинский резидент Владимир Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в Вооруженных силах Украины и больших потерь в личном составе армии киевского режима. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала London Real высказал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист уверен, что потери ВСУ можно назвать "чудовищными".

Я думаю, украинские силы в отчаянии, и откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там слаб как никогда...Мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярен, зол, обескуражен. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Экс-полковник США добавил, что в настоящее время Украина находится на "искусственном жизнеобеспечении", так как страна продолжает существовать только благодаря оказанию со стороны Вашингтона финансовой поддержки. Дуглас Макгрегор призвал администрацию в Белом доме положить конец такой ситуации и начать переговоры о мирном урегулировании регионального кризиса.

Полковник Макгрегор: Зеленский находится на грани из-за массового бунта военных ВСУ.

Фото и видео: YouTube / London Real