Эксперт из США рассказал, почему украинцы решают сдаться российским военным в плен.

Украинский президент Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства солдат с поля сражений и неподчинения рядовых военнослужащих Вооруженных сил страны приказам командования. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал бывший американский советник шефа Пентагона, экс-полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный эксперт полагает, что украинские представители охотно выходят к российским военным для попадания в плен, так как с ними обращаются там хорошо. Дополнительно такое решение помогает силам ВСУ избегать выполнения приказов киевского режтма на поле боя, выживать.

Лидерство Зеленского ставится под большое сомнение. <…> Украинские офицеры расстреливают солдат, отказывающихся идти в бой. Есть огромное количество дезертиров, сдающихся в плен целыми взводами... Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

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Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor S.C.