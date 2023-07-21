В США назвали Киеву единственный способ избежать катастрофы

Дуглас Макгрегор призвал Киев к переговорам с Москвой.

Единственным способом избежать полного уничтожения Украины является немедленное вступление Киева переговоры с Москвой. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала огласил бывший американский советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Специалист предупредил коллег на Запада о том, что если дело дойдет до территориальных соглашений, то Россия не будет сдавать свои земли, за которые военные упорно сражались на специальной военной операции и раньше.

Вам придется быть реалистами в отношении того, что осталось от Украины сейчас. Если вы сделаете это (переговоры) сегодня, Украина сохранит хоть что-то, но, если мы ничего не предпримем, Украина будет просто уменьшаться в размерах и сжиматься до такой степени, что от нее почти ничего не останется. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Иностранный специалист объяснил, что для достижения договоренности с Россией украинским властям придется согласится на нейтральный статус государства, а также на прекращение любой зарубежной помощи для киевского режима и выдворение всего персонала НАТО.

Полковник Макгрегор: Запад планирует захватить Россию для эксплуатации её богатств.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor S.C.