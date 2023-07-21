Полковник Макгрегор: Запад планирует захватить Россию для эксплуатации её богатств

Эксперт назвал цели, которые Запад преследует в России.

Страны коллективного Запада пытаются как можно больше ослабить Россию для того, чтобы завладеть ее природными ресурсами. Соответствующее мнение в эфире собственного YouTube-канала огласил бывший американский советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что план политических элит Запада направлен на ликвидацию идентичности народов и эта программа якобы уже запущена на территории Евросоюза. Эксперт полагает, что подобный проект недружественные для Москвы страны хотят реализовать в России.

Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Эксперт напомнил о том, что подчинение крупнейшего государства планеты сулит глобальным плитическим элитам большие выгоды. В частности, такая колонизация позволила бы интервентам получить доступ к полезным ископаемым, нефти, газу и продовольствию.

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Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor S.C.