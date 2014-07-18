В США рассказали о мощном ударе России, от которого не оправились ВСУ

Дуглас Макгрегор рассказал о том, что Украина не сможет восстановиться после удара России.

Российские военнослужащие уничтожили большую часть обученных и опытных отрядов Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал в эфире собственного YouTube-канала заявил бывший американский советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что армия киевского режима получила такой удар от Москвы, от которого до сих по не восстановилась. При этом любые попытки восполнения сил ВСУ практически невозможны в связи с тем, что инструкторы не успеют подготовить бойцов к сражениям и отправить их на передовую линию с должными знаниями.

Большинство солдат украинской армии, которые были действительно обучены и имели хоть какой-то опыт, погибли или были ранены. И украинцы так и не смогли оправиться от этих потерь. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

По мнению эксперта, ВСУ получили удар от российской армии, от которого до сих пор не восстановились. Любые попытки быстро восполнить ряды украинских войск практически невозможны, так как они просто не успеют подготовить солдат для отправки их на передовую с должными знаниями ведения боя. Дуглас Макрегор добавил, что фиаско для ВСУ заключается в том, что невозможно формировать эффективные действия на ходу, поэтому страна сейчас находятся в своем худшем положении.

Макгрегор: создание РФ, КНР и Индией новой валюты является восстанием против США.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor S.C.