Макгрегор: создание РФ, КНР и Индией новой валюты является восстанием против США

Экс-полковник США рассказал о том, что мировая валюта будет обеспечена золотым запасом.

Решение России, Китая и Индии о создании новой мировой валюты пошатнет американскую финансовую гегемонию. Такое мнение в эфире YouTube-канала London Real высказал бывший советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный эксперт заметил, что ситуация напоминает ему своеобразный "бунт", направленный против финансовой системы Вашингтона. Он добавил, что многие страны на планете сочувтсвуют Москве и воспринимают деятельность РФ как сопротивление западной политике. В частности, речь идет о таких игроках как Африка, Южная Америка и Азия.

Мораль здесь такова: наступает новая эра, и они уже заручились поддержкой более 40 стран, желающих использовать эту новую валюту. Но, разумеется, в центре всего этого, в основе — Индия, Китай и Россия... Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Американский офицер пояснил, что новая валюта будет обеспечиваться золотом, крупные запасы которого располагаются в России, Китае и Индии.

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Фото и видео: YouTube / London Real